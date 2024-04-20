"Врать не буду": Зеленский признал факт об украинском конфликте

Жители Украины испытывают усталость от конфликта. В этом Владимир Зеленский признался во время интервью бразильским журналистам. Видео этого разговора появилось на сайте офиса украинского лидера.

Несмотря на эти настроения, в стране только ужесточаются условия мобилизации. Например, новый закон в этой области вступит в силу 18 мая. Он позволит призывать в ВСУ многодетных отцов, которые не выплачивают алименты. Таким образом, эти мужчины будут лишены отсрочки от мобилизации.