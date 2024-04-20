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20 апреля, 20:06

"Врать не буду": Зеленский признал факт об украинском конфликте

Зеленский: Народ Украины испытывает усталость от конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Жители Украины испытывают усталость от конфликта. В этом Владимир Зеленский признался во время интервью бразильским журналистам. Видео этого разговора появилось на сайте офиса украинского лидера.

"Касаемо усталости, врать не буду, она есть", — подчеркнул Зеленский.

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Несмотря на эти настроения, в стране только ужесточаются условия мобилизации. Например, новый закон в этой области вступит в силу 18 мая. Он позволит призывать в ВСУ многодетных отцов, которые не выплачивают алименты. Таким образом, эти мужчины будут лишены отсрочки от мобилизации.

Анатолий Симоненко
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