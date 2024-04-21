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20 апреля, 21:22

Жертвами жуткого ДТП на трассе в ЛНР стали шесть человек

Прокуратура ЛНР: В ДТП на трассе Луганск – Лисичанск погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате ДТП в Славяносербском районе ЛНР. Обложка © VK / VLuganske | ВЛуганске

Шесть человек погибли в результате ДТП в Славяносербском районе ЛНР. Обложка © VK / VLuganske | ВЛуганске

Шокирующее дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 20 апреля, в Луганской Народной Республике. Как передаёт региональная прокуратура, в результате этой аварии погибли шесть человек.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около половины пятого дня в минувшую субботу на трассе Р-343 Луганск – Лисичанск, недалеко от населённого пункта Желобок, расположенного в Славяносербском районе. Там совершили столкновение Mitsubishi Pajero и УАЗ.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли", — говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства также уточнили, что один из пассажиров отечественного транспортного средства был доставлен в тяжёлом состоянии в медучреждение. На место происшествия, где работали экстренные службы, выезжал районный прокурор.

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Ранее Life.ru писал, что три человека погибли в результате ДТП с участием "Газели" и "Лады-Гранты" в Теучежском районе Адыгеи. Авария произошла рано утром 20 апреля на трассе А-160, в районе аула Вочепший.

Алексей Соловьёв
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