Жертвами жуткого ДТП на трассе в ЛНР стали шесть человек

Шокирующее дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 20 апреля, в Луганской Народной Республике. Как передаёт региональная прокуратура, в результате этой аварии погибли шесть человек.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около половины пятого дня в минувшую субботу на трассе Р-343 Луганск – Лисичанск, недалеко от населённого пункта Желобок, расположенного в Славяносербском районе. Там совершили столкновение Mitsubishi Pajero и УАЗ.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли", — говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства также уточнили, что один из пассажиров отечественного транспортного средства был доставлен в тяжёлом состоянии в медучреждение. На место происшествия, где работали экстренные службы, выезжал районный прокурор.