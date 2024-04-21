"Вообще, нормальный был": Депутат рассказал о зарезавшем жену справедливороссе из Твери

Экс-кандидат в депутаты Тверской думы от "Справедливой России – За правду" Евгений Никольский, убивший 36-летнюю жену Екатерину, госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сейчас находится без сознания. Об этом рассказал "Газете.ru" депутат Госдумы Алексей Чепа.

Чепа поделился, что, предварительно, общественник зарезал жену, после чего брат погибшей нанёс ему травму головы. Теперь мужчина находится в реанимации. Чепа также рассказал, что справделиворосс — "нормальный и уравновешенный человек", поэтому непонятно, что могло ему "прийти в голову".

"Ничего предосудительного я за ним не замечал. Вообще, нормальный был, уравновешенный парень. Сейчас я узнаю, что вроде бы версия такая, что на почве ревности, знаете, как бывает, чёрт знает что в голову могло прийти. Тяжело, не знаю. Ребята все молодые относительно, активный был, общественной работой занимался. Что такое могло прийти в голову, я не знаю", — сообщил Чепа.

В свою очередь, знакомые убитой рассказали изданию, что девушка была добрым, светлым и скромным человеком и что она вряд ли могла "предать" мужа.