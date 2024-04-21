США могут отправить дополнительных военных советников в Киев

По его словам, на протяжении всего украинского конфликта американское оборонное ведомство корректировало своё присутствие на территории Незалежной. Также он подчеркнул, что советники не будут принимать участие в боевых действиях. Райдер уточнил, что они прибудут в Киев для того, чтобы консультировать украинцев.