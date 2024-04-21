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20 апреля, 22:14

США могут отправить дополнительных военных советников в Киев

Пентагон допустил отправку дополнительных военных советников в посольство в Киев

Власти Соединённых Штатов размышляют над вероятной отправкой дополнительных военных советников в своё посольство на Украине. С соответствующим заявлением в интервью газете Politico выступил пресс-секретарь Министерства обороны США генерал ВВС Патрик Райдер.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников <...> в посольство", — заявил представитель Пентагона.

По его словам, на протяжении всего украинского конфликта американское оборонное ведомство корректировало своё присутствие на территории Незалежной. Также он подчеркнул, что советники не будут принимать участие в боевых действиях. Райдер уточнил, что они прибудут в Киев для того, чтобы консультировать украинцев.

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Ранее Life.ru писал по поводу другого заявления Пентагона относительно своих военнослужащих на Украине. В Министерстве обороны США отрицали их нахождение в зоне украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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