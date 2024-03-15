В США отрицают нахождение на Украине своих военных, обслуживающих ЗРК Patriot
Пентагон сообщил, что на Украине нет военных США, обслуживающих ЗРК Patriot
В Пентагоне отрицают нахождение американских военнослужащих в зоне украинского конфликта для обслуживания произведённой в Соединённых Штатах военной техники, в том числе и зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом представитель Министерства обороны США рассказал в беседе с корреспондентом РИА "Новости".
"На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot", — заявил собеседник информагентства.
Напомним, 9 марта стало известно об уничтожении ударом ОТРК "Искандер" пусковых установок ЗРК Patriot. По некоторым данным, речь может идти даже о трёх боевых машинах. Впоследствии депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет допустил, что в результате случившегося могли погибнуть военнослужащие Соединённых Штатов, а в зарубежных средствах массовой информации лишь отметили, что экипаж уничтоженных боевых машин наверняка полностью уничтожен.
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