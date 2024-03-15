В США отрицают нахождение на Украине своих военных, обслуживающих ЗРК Patriot

В Пентагоне отрицают нахождение американских военнослужащих в зоне украинского конфликта для обслуживания произведённой в Соединённых Штатах военной техники, в том числе и зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом представитель Министерства обороны США рассказал в беседе с корреспондентом РИА "Новости".