Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня

Река Томь в Новокузнецке достигла отметки 630 сантиметров. Как написал в телеграм-канале мэр Сергей Кузнецов, этот уровень уже можно считать опасным.

"По состоянию на 08:00 (04:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) 21 апреля река Томь — 630 см (опасный уровень), река Томь (Абашево) — 600 см (30 см до опасного). Река Кондома (Калтан) — 500 см (130 см до опасного), река Аба — 20 см (160 см до опасного)", — заявил градоначальник.

Помимо того, он сообщил, что в настоящее время подтоплений жилых домов не наблюдается. Также Кузнецов уточнил, что на данный момент условия жизнедеятельности для проживающих в Новокузнецке граждан не нарушены.