Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 02:34

Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня

Глава Новокузнецка Кузнецов заявил, что уровень реки Томь достиг 630 см

Река Томь в Новокузнецке достигла отметки 630 сантиметров. Как написал в телеграм-канале мэр Сергей Кузнецов, этот уровень уже можно считать опасным.

"По состоянию на 08:00 (04:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) 21 апреля река Томь — 630 см (опасный уровень), река Томь (Абашево) — 600 см (30 см до опасного). Река Кондома (Калтан) — 500 см (130 см до опасного), река Аба — 20 см (160 см до опасного)", — заявил градоначальник.

Помимо того, он сообщил, что в настоящее время подтоплений жилых домов не наблюдается. Также Кузнецов уточнил, что на данный момент условия жизнедеятельности для проживающих в Новокузнецке граждан не нарушены.

В Томской области определили размер материальной помощи пострадавшим от паводка
В Томской области определили размер материальной помощи пострадавшим от паводка

Ранее Life.ru писал, что в Кемеровской области паводковые воды сорвали понтонный мост через реку Томь. В результате инцидента "опасных последствий не наступило". Прокуратура начала проверку, будут установлены причины и обстоятельства повреждения моста.

Обложка ©

Telegram / Сергей Кузнецов

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Паводки в России
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров