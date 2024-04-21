Российские военные спаслись от атаки ВСУ благодаря системе "Волнорез"
Разработчик: Система "Волнорез" спасла российских бойцов от дронов ВСУ
Российским военным удалось спастись от украинских дронов-камикадзе благодаря установленной на внедорожник системе радиоэлектронной борьбы "Волнорез". В результате летевшие один за другим БПЛА не достигли цели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на разработчика комплекса.
"На группу наших солдат совершили FPV-налёт. У них на машине стоял "Волнорез" — все бойцы набились в один автомобиль, и буквально, как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом ещё один, и потом ещё. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись", — рассказал разработчик.
Система РЭБ "Волнорез" сделана в виде малоразмерного конуса. Он устанавливается на военную или гражданскую технику с помощью магнитной "липучки". В его модуль прописаны частоты, подавляющие FPV-дроны противника в режиме реального времени.
Ранее "Волнорез" не дал украинским FPV-дронам ударить по оставленной в поле ТОС-1А "Солнцепёк". БПЛА пытались всю ночь атаковать машину, но потерпели фиаско.
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