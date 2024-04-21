Российские военные спаслись от атаки ВСУ благодаря системе "Волнорез"

"На группу наших солдат совершили FPV-налёт. У них на машине стоял "Волнорез" — все бойцы набились в один автомобиль, и буквально, как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом ещё один, и потом ещё. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись", — рассказал разработчик.