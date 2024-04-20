"Смеялись зря": Разработчик рассказал об эффективности "мангалов" на российских танках

Атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль в 2023 году продемонстрировала, что в мире зря смеялись над "мангалами" на российских танках, которые защищают их от атак БПЛА. Соответствующее заявление сделал разработчик устанавливаемой на российскую бронетехнику модульной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волнорез" Станислав.

"У Израиля много комплексов для борьбы с БПЛА, но вот на бронетехнике ничего не стояло. В итоге ЦАХАЛ был вынужден спешно устанавливать на танки "козырьки", также известные в народе как "мангалы", из-за которых в своё время над нами все смеялись", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он также подчеркнул, что ещё полгода назад ни у одной армии мира не было возимой РЭБ в том виде, в каком его придумали российские разработчики "Волнореза".