"Шансов выжить вообще никаких": Военный эксперт сравнил "Солнцепёк" с ракетами
Эксперт Дандыкин: Российские огнемёты "Солнцепёк" могут быть эффективнее ракет
ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне проведения спецоперации. Обложка © TACC / Александр Рекf
Российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк" могут нанести непоправимый урон противнику, уничтожив его живую силу, военную технику и укреплённые позиции. Они могут быть гораздо эффективнее ракет, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, основное преимущество "Солнцепёка" заключается в его дальности действия, которая составляет до четырёх-пяти километров. Кроме того, сейчас в РФ к выпуску готовится аналог этого огнемёта. Тем не менее, как подчеркнул эксперт, "Солнцепёк" уже и так является достаточно эффективным оружием. Работает отечественный огнемёт с термобарическими боеприпасами. При взрыве этих снарядов, как пояснил Дандыкин, образуется вакуум и высокая температура около трёх тысяч градусов, что позволяет утюжить врага по полной. По мнению специалиста, выживших после атаки с такими огнемётами не останется вовсе.
"Если куда-то попадает ракета, она взрывается, разлетаются осколки, люди вокруг получают различные ранения. Но тут шансов выжить вообще никаких", — резюмировал эксперт в беседе с "Лентой.ру".
Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" была создана в 2001 году. Она применяется для поражения лёгкой бронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. До этого в США пришли в ужас от "Солнцепёков", которые в зоне СВО почти ничего не оставляют от целей противника.