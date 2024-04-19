"Шансов выжить вообще никаких": Военный эксперт сравнил "Солнцепёк" с ракетами

Российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк" могут нанести непоправимый урон противнику, уничтожив его живую силу, военную технику и укреплённые позиции. Они могут быть гораздо эффективнее ракет, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, основное преимущество "Солнцепёка" заключается в его дальности действия, которая составляет до четырёх-пяти километров. Кроме того, сейчас в РФ к выпуску готовится аналог этого огнемёта. Тем не менее, как подчеркнул эксперт, "Солнцепёк" уже и так является достаточно эффективным оружием. Работает отечественный огнемёт с термобарическими боеприпасами. При взрыве этих снарядов, как пояснил Дандыкин, образуется вакуум и высокая температура около трёх тысяч градусов, что позволяет утюжить врага по полной. По мнению специалиста, выживших после атаки с такими огнемётами не останется вовсе.

"Если куда-то попадает ракета, она взрывается, разлетаются осколки, люди вокруг получают различные ранения. Но тут шансов выжить вообще никаких", — резюмировал эксперт в беседе с "Лентой.ру".