Названы опасные последствия вегетарианства для здоровья ребёнка

Детям нельзя становиться веганами и вегетарианцами, так как это портит их здоровье, предупредила RT врач-гематолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгения Томова.

"В продуктах животного происхождения есть необходимые элементы, которые не могут поступить в организм с растительной пищей: белок со всеми важными аминокислотами, витамины группы В, витамин D, железо. Компенсировать их дефицит, кроме как приёмом лекарственных препаратов, невозможно. Эта ситуация часто выходит из-под родительского контроля, и ребёнок лишается необходимых веществ", — пояснила Томова.

В итоге такие дети попадают к педиатру с недобором веса, задержкой физического и психомоторного развития. Всё из-за отсутствия микроэлементов для должного функционирования организма и правильного метаболизма.

Она рекомендовала исключить подобные диеты для детей в период от раннего возраста до пубертата включительно. Ребёнок должен сам выбирать продукты, которые будет есть. Ему нужно предоставить выбор из нескольких продуктов, которые составляют полноценный рацион с присутствием клетчатки, овощей и мяса. А однообразное питание не способно восполнить все потребности растущего организма. Эксперт предупредила, что перемены в рационе должны проводиться под наблюдением врачей, которые будут следить за показателями всех биохимических параметров. Кроме того, необходимо, чтобы ребёнок восполнял элементы, которые содержатся в продуктах животного происхождения.

Томова также предостерегла беременных женщин от вегетарианства или веганства без мониторинга своих показателей, ведь они рискуют заработать себе железодефицит, а он передастся ребёнку внутриутробно. Из-за этого после рождения у него будет развиваться анемия. Дефицит железа также оборачивается гипоксией, нарушением физического и психомоторного развития, задержкой моторных навыков и медленного набора веса. Ещё может отмечаться вторичное иммунодефицитное состояние, белковый дефицит. Это влияет на позднее прорезывание зубов, частые кариесы.

Если пара вегетарианцев решает стать родителями, будущей матери необходимо проводить биохимический анализ, чтобы вовремя обнаружить нехватку белка, кальция, витамина D, железа, В12. Сам же ребёнок в полугодовалом возрасте, переходя на прикорм, должен получать все микроэлементы, чтобы развиваться должным образом.