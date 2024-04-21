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21 апреля, 04:48

Опрос показал, сколько россиян готово отказаться от налички

Опрос: Большинство россиян готовы полностью перейти на безналичный расчёт

Лишь каждый восьмой экономически активный россиянин готов полностью отказаться от наличных денег в пользу безналичного расчёта. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего опроса, оказавшегося в распоряжении редакции.

Согласно предоставленным сведениям, 77% наши соотечественники не хотят полностью отказываться от монет и банкнот под различными предлогами. Например некоторые уверяют, что во время экстренных ситуаций бывает отключено электричество, из-за чего расплатиться безналичным способом не представляется возможным. По этой причине они предпочитают пользоваться наличкой.

Помимо того, опрос SuperJob показал, что лишь 13% готовы отказаться от наличных денежных средств. В то же время количество мужчин, готовых полностью перейти на безналичный расчёт, превышает количество женщин (14% и 11% соответственно).

Также сообщается, что чаще всех остальных возрастных групп переход на безналичную форму оплаты поддерживают россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Стоит отметить, что 10 лет назад количество граждан РФ, готовых отказаться от налички, составляло 21%.

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Ранее Life.ru писал, что жители Москвы и Подмосковья всё реже пользуются купюрами для оплаты покупок и услуг. Доля безналичных расчётов по итогу трёх кварталов 2023 года достигла 81% от общего числа трансакций.

Обложка ©

Pixabay / Maria_Domnina

Алексей Соловьёв
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