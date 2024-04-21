Глава Минюста Украины заявил о планах отправить заключённых рыть окопы
Министр юстиции Украины Денис Малюська допустил возможность создания отрядов, состоящих из заключённых. По задумке, они займутся возведением оборонительных сооружений и рытьём окопов в зоне боевых действий.
"Современная армия — это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений", — заявил Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.
Глава Минюста считает, что отправка заключённых в зону боевых действий принесёт больше пользы, чем рисков.
Ранее Малюська уже заявлял, что осуждённых украинцев нужно мобилизовать в ряды ВСУ и вооружить хотя бы лопатой. По его словам, призвать можно и тех, кто сейчас отбывает наказание, и тех, кто получил приговор в прошлом. Последних в армию тоже пока не забирают, и они живут своей привычной жизнью. Малюська подсчитал, что отправить на фронт можно не менее 50 тысяч представителей этого контингента.
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