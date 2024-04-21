Глава Минюста Украины заявил о планах отправить заключённых рыть окопы

"Современная армия — это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений", — заявил Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее Малюська уже заявлял, что осуждённых украинцев нужно мобилизовать в ряды ВСУ и вооружить хотя бы лопатой. По его словам, призвать можно и тех, кто сейчас отбывает наказание, и тех, кто получил приговор в прошлом. Последних в армию тоже пока не забирают, и они живут своей привычной жизнью. Малюська подсчитал, что отправить на фронт можно не менее 50 тысяч представителей этого контингента.