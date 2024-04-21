Трюдо и Дуда договорились и дальше поддерживать Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили поддержку Украины. Встреча прошла на базе Эскимальт канадских вооружённых сил.

"Они обсудили способы для продолжения поддержки Украины и выразили свою поддержку... Зеленскому и его дипломатическим усилиям по достижению мира, в частности посредством украинской "формулы мира", — говорится в заявлении.

Кроме того, политики подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности, обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в июле, и потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.