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Регион
21 апреля, 05:26

Трюдо и Дуда договорились и дальше поддерживать Украину

Анджей Дуда и Джастин Трюдо, февраль 2024 года. Обложка © ТАСС / EPA / RADOSLAW PIETRUSZKA

Анджей Дуда и Джастин Трюдо, февраль 2024 года. Обложка © ТАСС / EPA / RADOSLAW PIETRUSZKA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили поддержку Украины. Встреча прошла на базе Эскимальт канадских вооружённых сил.

"Они обсудили способы для продолжения поддержки Украины и выразили свою поддержку... Зеленскому и его дипломатическим усилиям по достижению мира, в частности посредством украинской "формулы мира", — говорится в заявлении.

Кроме того, политики подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности, обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в июле, и потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.

Илон Маск считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет
Илон Маск считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет

Ранее Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной поддержке Украины на сумму почти 61 миллиард долларов. За проголосовали 311 конгрессменов, против — 112. Более 23 миллиардов направят на восполнение передаваемого вооружения и военных услуг, около 14 миллиардов — на закупку вооружений и оборонных услуг, а порядка 11 миллиардов — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".

Матвей Константинов
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