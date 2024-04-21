Трюдо и Дуда договорились и дальше поддерживать Украину
Анджей Дуда и Джастин Трюдо, февраль 2024 года. Обложка © ТАСС / EPA / RADOSLAW PIETRUSZKA
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили поддержку Украины. Встреча прошла на базе Эскимальт канадских вооружённых сил.
"Они обсудили способы для продолжения поддержки Украины и выразили свою поддержку... Зеленскому и его дипломатическим усилиям по достижению мира, в частности посредством украинской "формулы мира", — говорится в заявлении.
Кроме того, политики подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности, обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в июле, и потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.
Ранее Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной поддержке Украины на сумму почти 61 миллиард долларов. За проголосовали 311 конгрессменов, против — 112. Более 23 миллиардов направят на восполнение передаваемого вооружения и военных услуг, около 14 миллиардов — на закупку вооружений и оборонных услуг, а порядка 11 миллиардов — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".