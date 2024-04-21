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21 апреля, 07:29

"Справедливая Россия" исключит партийца, который зарезал жену в Твери

Евгений Никольский с женой. Обложка © VK / Евгений Никольский

Евгений Никольский с женой. Обложка © VK / Евгений Никольский

Бывшего кандидата в депутаты Тверской думы от "Справедливой России – За правду" (СРЗП) Евгения Никольского, который расправился с супругой, исключат из партии. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Глубоко сожалеем о произошедшем! Это действительно наш партиец. В ближайшее время будет исключён из партии. Подобное недопустимо! Мы осуждаем подобное! Никому не дано права лишать жизни другого!" — пояснили представители партии в беседе с "Газетой.ru".

В СРЗП пообещали оказать необходимую поддержку родственникам погибшей. В партии надеются, что полиция разберётся в причинах трагедии, а виновный понесёт заслуженное наказание.

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Напомним, экс-кандидат в депутаты Евгений Никольский убил жену и сам публично признался в преступлении. Политик написал в соцсетях, что не жалеет о том, что сделал, но и от правосудия скрываться не планирует. Семейная пара прожила в браке больше 12 лет, у них есть 11-месячная дочь.

Дарья Нарыкова
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