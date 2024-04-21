Учёные назвали самое опасное заболевание, способное перерасти в новую пандемию

Ведущие мировые специалисты назвали грипп наиболее опасным инфекционным заболеванием с высоким пандемическим потенциалом. Об этом сообщили в пресс-службе The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

"Можно сказать, что небольшие пандемии гриппа возникают каждую зиму, когда по миру распространяются новые сезонные штаммы этого вируса. Пока эти вспышки болезни хорошо контролируются, однако вирус быстро меняется и нет гарантий того, что со временем не возникнет более заразная и опасная форма гриппа. В таком случае контроль над пандемией гриппа будет быстро утерян", — подчеркнул научный сотрудник Кёльнского университета (Германия) Хон Салмантон-Гарсия.

Результаты исследований показывают, что более половины (57%) ведущих инфекционистов мира поставили грипп на первое место в списке самых опасных инфекций, а ещё 17% поместили его на второе место. Это, по словам учёных, подтверждает высокий уровень опасности гриппа как источника пандемии.

На втором месте после гриппа оказалась "болезнь Х". Это условное название неизвестного патогена, который способен вызвать новую всемирную эпидемию. Среди наиболее опасных инфекций находятся также вирус SARS-CoV-1, Эбола, вирус ближневосточной лихорадки и вирус Зика. Указанные патогены легко передаются воздушно-капельным путём и уже не раз вызывали крупные эпидемии в прошлом.

Учёные призывают непрерывно следить за распространением этих вирусов, а также разрабатывать вакцины и лекарства для эффективного контроля над инфекциями. Это поможет своевременно подготовиться к новым эпидемиям и защитить человечество, пояснили исследователи.