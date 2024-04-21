Лидеры Евросоюза экстренно провели саммит в Брюсселе, который закончился скандалом. В ходе встречи обсуждались проблемы Запада, которых у него предостаточно. В частности, поднимались вопросы о требованиях Украины о помощи, миграция и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, внимание западных элит было обращено на выборы в Европарламент (ЕП), сообщает РИА "Новости".

Несколько лет назад к власти в государствах, входящих в состав ЕС, пришли политики, которые не поддерживают антироссийские санкции. Многие из них призывают возобновить диалог с Россией, а некоторые требуют прекратить поставки оружия Украине. Парламентарии также недоумевают, что их страны якобы должны быть "ведомыми" США.

Саммит лидеров ЕС в результате закончился скандалом. Проблемы начались ещё на этапе организации, когда несколько раз менялось место встречи. Слушателям запретили вход на локацию, что вызвало бурную реакцию у общественности. Затем здание пришлось оцепить, а полиция решила и вовсе закрыть мероприятие из-за опасений возникновения общественных беспорядков.

Также многие возмущались по поводу тем обсуждения на саммите. Западные аналитики пояснили, что было бы намного важнее обсудить экономику и сформировать чёткий посыл по безопасности. Однако европейские политики затрагивали темы второстепенной важности.