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21 апреля, 08:47

Под Липецком пропал зампрокурора на транспорте, возбуждено уголовное дело

В Липецкой области бесследно исчез зампрокурора на транспорте Сергей Коняев

Сергей Коняев. Обложка © epp.genproc.gov.ru

Сергей Коняев. Обложка © epp.genproc.gov.ru

В Липецкой области бесследно пропал заместитель прокурора на транспорте Сергей Коняев. По данным Mash, в последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он вышел из дома и сел в автомобиль, чтобы отправиться на работу. Однако там он так и не появился.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поиски зампрокурора на транспорте ведутся по всему региону.

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Ранее в Оренбурге пропал мужчина, помогавший животным, оставшимся в зоне подтопления. После последней ходки он перестал выходить на связь.

Матвей Константинов
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