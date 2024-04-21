Под Липецком пропал зампрокурора на транспорте, возбуждено уголовное дело
В Липецкой области бесследно исчез зампрокурора на транспорте Сергей Коняев
Сергей Коняев. Обложка © epp.genproc.gov.ru
В Липецкой области бесследно пропал заместитель прокурора на транспорте Сергей Коняев. По данным Mash, в последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он вышел из дома и сел в автомобиль, чтобы отправиться на работу. Однако там он так и не появился.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поиски зампрокурора на транспорте ведутся по всему региону.
Ранее в Оренбурге пропал мужчина, помогавший животным, оставшимся в зоне подтопления. После последней ходки он перестал выходить на связь.