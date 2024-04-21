Под Липецком пропал зампрокурора на транспорте, возбуждено уголовное дело

В Липецкой области бесследно пропал заместитель прокурора на транспорте Сергей Коняев. По данным Mash, в последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он вышел из дома и сел в автомобиль, чтобы отправиться на работу. Однако там он так и не появился.