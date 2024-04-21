В США раскрыли, какие последствия ждут ВСУ в связи с наступлением ВС России летом

Наступление ВС России летом обернётся катастрофой для Вооружённых сил Украины (ВСУ), если Киев не поменяет свою стратегию. Об этом сообщает издание Forbes.

"В настоящий момент российские войска занимаются планированием операций для нового наступления, которое, скорее всего, будет полномасштабно развёрнуто к июню", — указано в материале.

Издание пишет, что российские войска будут атаковать энергетические объекты на Украине ракетами и беспилотниками с целью лишить ВСУ возможности разрабатывать и поставлять дроны на передовую. Кроме того, ВС РФ в настоящее время наращивают личный состав армии и комплектуют его новым вооружением.

Авторы статьи уточнили, что в таком случае Киеву необходимо изменить стратегию: перестать полагаться на артиллерию и переходить к обороне. В частности, ВСУ советуют сделать упор на атаки с помощью пехоты и бронированной техники, указали в материале.