Собянин: Более 1 млн москвичей поучаствовали во втором общегородском субботнике
Субботник в парке "Сокольники". Обложка © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок
В Москве продолжается традиционный весенний месячник благоустройства, который стартовал в столице 1 апреля и продлится до конца месяца. При этом во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, приняли участие один миллион 40 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.
В Москве во втором общегородском субботнике приняли участие больше 1 млн горожан. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Горожане помогали специалистам очищать газоны, участвовали в обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников. Приводить в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий и многое другое продолжают все городские службы.
Кроме того, на площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, различные викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском жители играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах.
Ранее россиянам назвали правила, которые помогут не угодить в больницу после субботника. Первое и самое важное — одеваться удобно и по погоде. Когда на улице светит солнце, у многих возникает желание снять лишнюю одежду и поработать налегке. Но в начале весны земля ещё холодная, а ветер может быть сильным, так что высока вероятность переохлаждения.