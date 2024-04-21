Собянин: Более 1 млн москвичей поучаствовали во втором общегородском субботнике

В Москве продолжается традиционный весенний месячник благоустройства, который стартовал в столице 1 апреля и продлится до конца месяца. При этом во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, приняли участие один миллион 40 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

В Москве во втором общегородском субботнике приняли участие больше 1 млн горожан. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Горожане помогали специалистам очищать газоны, участвовали в обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников. Приводить в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий и многое другое продолжают все городские службы.

Кроме того, на площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, различные викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском жители играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах.