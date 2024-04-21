Российские военные полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР). Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились за сутки до 440 бойцов в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 21 апреля.

"Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с тем российские войска отразили две контратаки ВСУ в районе Часова Яра и около села Красного ДНР. Противник потерял до 440 военных, три автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ". Кроме того, ВС РФ уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы орудие Д-20, боевую машину РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять украинских полевых складов боеприпасов.