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21 апреля, 10:30

Российские войска полностью освободили село Богдановка ДНР

Российские военные полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР). Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились за сутки до 440 бойцов в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Юг", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 21 апреля.

"Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с тем российские войска отразили две контратаки ВСУ в районе Часова Яра и около села Красного ДНР. Противник потерял до 440 военных, три автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ". Кроме того, ВС РФ уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы орудие Д-20, боевую машину РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять украинских полевых складов боеприпасов.

Украинские военные в ужасе от последствий скорой потери Часова Яра
Украинские военные в ужасе от последствий скорой потери Часова Яра

А ранее Life.ru писал, что украинские войска потеряли до 355 бойцов в зоне действия Центральной группировки ВС РФ. Кроме того, российские военные уничтожили в зоне СВО чешскую самоходную пушку Dana и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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