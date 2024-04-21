ВСУ потеряли до 360 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Центр"
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр" в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. На данном участке фронта наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Новокалиново, а также отразили восемь контратак штурмовиков 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад противника в районах Новобахмутовки, Уманского, Шумов, Новгородского и Первомайского.
"ВСУ потеряли <...> боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, а также склад топлива для военной техники", — рассказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны отчитались о последних успехах наших бойцов на Купянском направлении. Так, они захватили очередные позиции противника и взяли пленных, в том числе одного офицера.
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