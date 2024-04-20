Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара

Российские средства ПВО уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара (МВШ) над Тульской и Московской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Как рассказал глава региона Игорь Артамонов, предположительно, речь может идти о метеозондах. А до этого на территории Калужской области нашли метеозонд, начинённый взрывчаткой. Как оказалось, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.