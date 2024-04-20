Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских МВШ над Тульской и Московской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара (МВШ) над Тульской и Московской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны поразили цели в субботу, 20 апреля, примерно в 19:00.
"Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей", — добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Как рассказал глава региона Игорь Артамонов, предположительно, речь может идти о метеозондах. А до этого на территории Калужской области нашли метеозонд, начинённый взрывчаткой. Как оказалось, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ