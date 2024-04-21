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21 апреля, 12:01

"Должен быть надёжный тыл": В ЦСКА заявили, что постепенно готовят смену Акинфееву

Тренер ЦСКА Федотов рассказал, что в клубе готовятся к уходу Акинфеева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

После матча 25-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что вратарь Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева из-за плотного календаря. По его словам, никаких проблем со здоровьем у 38-летнего капитана армейцев нет.

"Игорь здоров, готов, у нас напряжённый график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с "Балтикой", и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надёжный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее", — приводит слова Федотова "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве уступил дома "Ахмату", открыв счёт с пенальти. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Евгения Мосс
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