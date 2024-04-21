"Должен быть надёжный тыл": В ЦСКА заявили, что постепенно готовят смену Акинфееву

После матча 25-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что вратарь Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева из-за плотного календаря. По его словам, никаких проблем со здоровьем у 38-летнего капитана армейцев нет.

"Игорь здоров, готов, у нас напряжённый график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с "Балтикой", и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надёжный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее", — приводит слова Федотова "Газета.ru".