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21 апреля, 13:26

Названо семь продуктов с высоким содержанием кофеина

Гастроэнтеролог Утюмова: Для большинства людей безопасная доза кофеина — 150 мг

Для большинства людей безопасная доза кофеина — 150 мг. Обложка © Freepik

Для большинства людей безопасная доза кофеина — 150 мг. Обложка © Freepik

Природным стимулятором психики является кофеин. Он снижает чувство усталости, повышает внимание и улучшает настроение. В таких продуктах, как кофе, энергетики, чёрный и зелёный чай, какао, горький шоколад и кола, его содержится больше всего, считает врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

"Во всех этих напитках и продуктах есть кофеин, но основные источники этого вещества — кофе, чай и шоколад. Также большое количество этого вещества может содержаться в энергетиках. Для большинства людей безопасная для здоровья ежедневная доза кофеина — 150 миллиграммов. Однако надо учитывать, что чувствительность к кофеину увеличивается с возрастом, поэтому дозу лучше сокращать", — предупредила медик в беседе с "Газетой.ru".

Содержание кофеина в 200 миллилитрах:

  • кофе — 160 мг;
  • чёрный чай — 100 мг;
  • энергетик — 65 мг;
  • зелёный чай — 50 мг;
  • кола — до 20 мг;
  • в 100 г чёрного шоколада — до 60 мг.

По её словам, в организме кофеин блокирует рецепторы аденозина — это естественное химическое вещество в организме, которое вызывает чувство сонливости. То есть, получается, он подавляет расслабление, повышает внимание и скорость реакции. Также кофеин повышает уровень дофамина, который отвечает за чувство радости, благополучия и счастья.

"Именно ощущение бодрости и эмоционального подъёма после чашечки кофе является причиной возникновения привыкания к кофеину", подчёркивает врач.

Кроме того, кофеин стимулирует выделение адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает давление. Поэтому при употреблении его в больших дозах человек может столкнуться с бессонницей, повышенной тревожностью, тремором рук и расстройством желудка, резюмировала Утюмова.

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Ранее россиянам объяснили, в каких случаях чаёвничать опасно для здоровья. В мире огромное количество видов чая, но два самых популярных — это чёрный и зелёный. Мы так привыкли к этому напитку, что даже не задумываемся, а так ли он безопасен. Как рассказала Life.ru нутрициолог, в нём содержится много кофеина.

Евгения Мосс
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