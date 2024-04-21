Названо семь продуктов с высоким содержанием кофеина

Природным стимулятором психики является кофеин. Он снижает чувство усталости, повышает внимание и улучшает настроение. В таких продуктах, как кофе, энергетики, чёрный и зелёный чай, какао, горький шоколад и кола, его содержится больше всего, считает врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

"Во всех этих напитках и продуктах есть кофеин, но основные источники этого вещества — кофе, чай и шоколад. Также большое количество этого вещества может содержаться в энергетиках. Для большинства людей безопасная для здоровья ежедневная доза кофеина — 150 миллиграммов. Однако надо учитывать, что чувствительность к кофеину увеличивается с возрастом, поэтому дозу лучше сокращать", — предупредила медик в беседе с "Газетой.ru".

Содержание кофеина в 200 миллилитрах: кофе — 160 мг;

чёрный чай — 100 мг;

энергетик — 65 мг;

зелёный чай — 50 мг;

кола — до 20 мг;

в 100 г чёрного шоколада — до 60 мг.

По её словам, в организме кофеин блокирует рецепторы аденозина — это естественное химическое вещество в организме, которое вызывает чувство сонливости. То есть, получается, он подавляет расслабление, повышает внимание и скорость реакции. Также кофеин повышает уровень дофамина, который отвечает за чувство радости, благополучия и счастья.

"Именно ощущение бодрости и эмоционального подъёма после чашечки кофе является причиной возникновения привыкания к кофеину", — подчёркивает врач.

Кроме того, кофеин стимулирует выделение адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает давление. Поэтому при употреблении его в больших дозах человек может столкнуться с бессонницей, повышенной тревожностью, тремором рук и расстройством желудка, резюмировала Утюмова.