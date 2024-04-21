Огромный столб пламени взмыл над нефтепроводом в Сирии, рядом найдено тело мужчины

В провинции Хомс на востоке Сирии произошёл пожар на нефтепроводе, пишет SANA. По данным агентства, инцидент произошёл в районе города Фурклус. На месте работают экстренные службы.

На востоке Сирии произошёл пожар на нефтепроводе. Видео © X / Eye On Syria

В свою очередь, радио Sham FM сообщает об обнаружении на месте возгорания тела мужчины. Рядом также обнаружили режущие инструменты.