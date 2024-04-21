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21 апреля, 12:57

Огромный столб пламени взмыл над нефтепроводом в Сирии, рядом найдено тело мужчины

На востоке Сирии произошёл пожар на нефтепроводе

В провинции Хомс на востоке Сирии произошёл пожар на нефтепроводе, пишет SANA. По данным агентства, инцидент произошёл в районе города Фурклус. На месте работают экстренные службы.

На востоке Сирии произошёл пожар на нефтепроводе. Видео © X / Eye On Syria

В свою очередь, радио Sham FM сообщает об обнаружении на месте возгорания тела мужчины. Рядом также обнаружили режущие инструменты.

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Ранее не менее десяти человек погибли и ещё 23 пострадали в результате теракта в сирийском Аазазе. Там на рыночной площади взорвался заминированный автомобиль.

Обложка ©

X / Eye On Syria

Матвей Константинов
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