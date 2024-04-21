Число пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье выросло до 16
Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Богородском городском округе Московской области увеличилось до 16. Об этом сообщили в оперативных службах.
Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция
"По последним данным, в результате ДТП пострадали шестнадцать человек, из них шесть человек госпитализированы, десять отпущены на амбулаторное лечение", — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование пассажиров микроавтобуса. В региональной прокуратуре добавили, что держат под контролем ход и результаты проверки по факту ДТП.
Напомним, авария произошла вечером 20 апреля на 37-м километре трассы М7 "Волга". Предположительно, причиной столкновения грузовика с маршруткой могло стать несоблюдение дистанции. Изначально сообщалось о десяти пострадавших.