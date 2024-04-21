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21 апреля, 14:01

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье выросло до 16

Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Богородском городском округе Московской области увеличилось до 16. Об этом сообщили в оперативных службах.

Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

"По последним данным, в результате ДТП пострадали шестнадцать человек, из них шесть человек госпитализированы, десять отпущены на амбулаторное лечение", — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование пассажиров микроавтобуса. В региональной прокуратуре добавили, что держат под контролем ход и результаты проверки по факту ДТП.

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Напомним, авария произошла вечером 20 апреля на 37-м километре трассы М7 "Волга". Предположительно, причиной столкновения грузовика с маршруткой могло стать несоблюдение дистанции. Изначально сообщалось о десяти пострадавших.

Дарья Нарыкова
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