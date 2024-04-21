В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина

По его данным, всё произошло в Голосеевском районе украинской столицы на проспекте Академика Глушкова. По какой причине произошёл взрыв гранаты, не уточняется. Все детали произошедшего сейчас устанавливаются.

К слову, ранее глава МВД Незалежной Игорь Клименко признал, что в стране в последнее время растёт число преступлений, "связанных с оружием". Он напомнил о резонансном случае, когда в декабре 2023-го депутат одного из сельсоветов Закарпатской области явился на заседание с гранатами и взорвал их. В итоге два человека погибли, более 20 пострадали.