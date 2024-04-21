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21 апреля, 14:12

В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина

"Обозреватель": Житель Киева погиб от взрыва гранаты

Житель Киева погиб в результате взрыва гранаты. Об инциденте сообщает украинское издание "Обозреватель".

По его данным, всё произошло в Голосеевском районе украинской столицы на проспекте Академика Глушкова. По какой причине произошёл взрыв гранаты, не уточняется. Все детали произошедшего сейчас устанавливаются.

К слову, ранее глава МВД Незалежной Игорь Клименко признал, что в стране в последнее время растёт число преступлений, "связанных с оружием". Он напомнил о резонансном случае, когда в декабре 2023-го депутат одного из сельсоветов Закарпатской области явился на заседание с гранатами и взорвал их. В итоге два человека погибли, более 20 пострадали.

Украинский военный подорвался на американской гранате в квартире под Киевом
Украинский военный подорвался на американской гранате в квартире под Киевом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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