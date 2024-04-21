Российская легкоатлетка Александрова выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона в швейцарском Цюрихе. Дистанцию 42 километра 195 метров 31-летней уроженке Чувашии удалось преодолеть за 2 часа 29 минут. В карьере Александровой эта победа на марафоне стала первой.

Второе место заняла представительница Эфиопии Серкалем Менгисте. Она смогла пробежать марафон за 2 часа 34 минуты. Тройку лидеров замкнула Наоми Джепкогей Майо из Кении, её результат — 2 часа 35 минут.