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21 апреля, 14:28

Российская легкоатлетка Александрова выиграла марафон в Цюрихе

Дина Александрова. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Дина Александрова. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона в швейцарском Цюрихе. Дистанцию 42 километра 195 метров 31-летней уроженке Чувашии удалось преодолеть за 2 часа 29 минут. В карьере Александровой эта победа на марафоне стала первой.

Второе место заняла представительница Эфиопии Серкалем Менгисте. Она смогла пробежать марафон за 2 часа 34 минуты. Тройку лидеров замкнула Наоми Джепкогей Майо из Кении, её результат — 2 часа 35 минут.

Ранее сообщалось, что шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра. Такой результат 24-летний спортсмен показал на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.

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Наталья Исакова
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