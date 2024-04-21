Российская легкоатлетка Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Дина Александрова. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона в швейцарском Цюрихе. Дистанцию 42 километра 195 метров 31-летней уроженке Чувашии удалось преодолеть за 2 часа 29 минут. В карьере Александровой эта победа на марафоне стала первой.
Второе место заняла представительница Эфиопии Серкалем Менгисте. Она смогла пробежать марафон за 2 часа 34 минуты. Тройку лидеров замкнула Наоми Джепкогей Майо из Кении, её результат — 2 часа 35 минут.
Ранее сообщалось, что шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра. Такой результат 24-летний спортсмен показал на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.