ТЦК на Украине теперь могут "затребовать" уклонистов через полицию
"Думская": На Украине военкоматы вправе "затребовать" призывника через полицию
На Украине приняли документ, согласно которому сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут "затребовать" призывника через полицию. Об этом сообщает украинское издание "Думская".
"ТЦК будут выдавать ещё один документ — требование <...> Требование вручают в случае, когда гражданин не явился в ТЦК, не прошёл военно-врачебную комиссию или не уточнил свои данные в течение 60 дней", — говорится в сообщении.
Так, если сотрудники ТЦК установят факт нарушения, то они обращаются в полицию с требованием доставить уклониста. Если доставка невозможна, военкомы направляют призывнику в бумажной форме по почте то же требование. В дальнейшем, если уклонист в течение десяти календарных дней не явится в ТЦК, военкомы через суд смогут ограничить его в правах, в частности на вождение автомобиля.
На этой неделе стало известно, что Владимир Зеленский подписал скандальный закон о мобилизации, ужесточающий правила призыва в ВСУ. В частности, теперь все военнообязанные должны обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в течение 60 дней, а неисполнение грозит проблемами с законом. Более того, в документе, несмотря на обещания украинского руководства, не прописаны сроки демобилизации.
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