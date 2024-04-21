"Теперь можно выкидывать": Певице Самойловой испортили лекарство почти за миллион рублей

Певица и участница конкурса Евровидение-2018 Юлия Самойлова обвинила сотрудников гостиницы "Метрополь" в Геленджике в порче дорогостоящего лекарства. Речь идёт о препарате "Эврисди" за 795 тысяч рублей для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), его артистке бесплатно выдаёт Минздрав Московской области.

Певица Самойлова рассказала, как в Геленджике ей испортили лекарство почти за миллион рублей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jsvok

Как рассказала в соцсетях Самойлова, недавно она прилетела на выступление в Краснодарский край и попросила сотрудников "Метрополя" оставить её препарат в холодильнике при температуре от двух до восьми градусов. Однако вернули певице уже замороженный бутылёк с лекарством, в связи с чем оно попросту стало непригодно для использования.

"Теперь это лекарств можно выкидывать по большому счёту, к сожалению, мне очень грубо сказали: "Сама виновата, ваш препарат не замёрз, он кристаллизовался, и мы не несём никакой ответственности", — поделилась Самойлова с подписчиками.