В Минздраве Подмосковья оценили состояние пострадавшей из-за падения дерева малышки
Минздрав Подмосковья назвал тяжёлым состояние девочки, на которую упало дерево
Рухнувшее дерево в Красногорске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Состояние маленькой девочки, которая пострадала из-за падения дерева в Красногорске, является тяжёлым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
"В результате происшествия пострадал ребёнок. Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву МО. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое", — приводит РИА "Новости" слова представителя регионального Минздрава.
В ведомстве добавили, что медики оказывают девочке всю необходимую помощь.
Напомним, сегодня, 21 апреля, берёза в подмосковном Красногорске рухнула на детскую площадку. В результате инцидента пострадала маленькая девочка — она попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, прокуратура проводит проверку.