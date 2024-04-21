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21 апреля, 15:47

В Минздраве Подмосковья оценили состояние пострадавшей из-за падения дерева малышки

Минздрав Подмосковья назвал тяжёлым состояние девочки, на которую упало дерево

Рухнувшее дерево в Красногорске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Рухнувшее дерево в Красногорске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Состояние маленькой девочки, которая пострадала из-за падения дерева в Красногорске, является тяжёлым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия пострадал ребёнок. Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву МО. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое", — приводит РИА "Новости" слова представителя регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что медики оказывают девочке всю необходимую помощь.

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Напомним, сегодня, 21 апреля, берёза в подмосковном Красногорске рухнула на детскую площадку. В результате инцидента пострадала маленькая девочка — она попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, прокуратура проводит проверку.

Дарья Нарыкова
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