В Минздраве Подмосковья оценили состояние пострадавшей из-за падения дерева малышки

Состояние маленькой девочки, которая пострадала из-за падения дерева в Красногорске, является тяжёлым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия пострадал ребёнок. Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву МО. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое", — приводит РИА "Новости" слова представителя регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что медики оказывают девочке всю необходимую помощь.