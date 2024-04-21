"Шаг на пути к окружению Часова Яра": Советник главы ДНР объяснил важность освобождения Богдановки

Войска России сделали ещё один шаг к окружению Часова Яра в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль населённый пункт Богдановка. Такое заявление сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Богдановки открывает перед нашими силами новые стратегические возможности, которые являются ещё одним шагом на пути к окружению Часова Яра", — приводит ТАСС его слова.

Также советник главы ДНР добавил, что текущее положение российских войск позволяет расширить зону огневого контроля Часова Яра.