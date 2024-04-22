Какие военные операции США решили провести на Украине на 11 млрд долларов Политолог Дмитрий Родионов — о том, как на боеспособность Киева повлияет выделенное финансирование в размере $61 млрд, которое одобрила Палата представителей США. В законопроекте есть интересная строка об участии США в операциях на Украине. 21 апреля, 21:25 Как США сдвигают сроки разгрома Украины и что именно получит Киев. Обложка © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu

Палата представителей США проголосовала за законопроект о выделении помощи Украине, который Белый дом отчаянно пытался протолкнуть последние полгода. Документ предусматривает выделение $61 млрд. Впрочем, из этой суммы только $12 млрд станут прямыми траншами Киеву. $23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, $11 млрд — на "текущие военные операции США", ещё почти $14 млрд планируется потратить на закупку систем новейших вооружений, которые ранее не состояли на вооружении американской армии.

Законопроект длиной в полгода

Напомню, администрация Байдена давно добивалась принятия этого документа, однако его тормозило республиканское большинство в нижней палате, среди которых много радикальных противников помощи киевскому режиму. Белый дом долго пытался увязать помощь Украине с помощью Тайваню и (что куда важнее для республиканцев) Израилю, отбивая попытки оппонентов выделить помощь Тель-Авиву отдельно. Длилось это "перетягивание каната" с конца прошлого года, и создавалось впечатление, что ситуация может решиться лишь накануне ноябрьских выборов президента.

Конгресс США в Вашингтоне. Фото © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Всё это время конгрессменов и фактического лидера партии Дональда Трампа обрабатывали лобби сторонников выделения помощи Киеву (среди которых наиболее сильное — оружейное — главный бенефициар принятия документа, имеющий традиционное влияние на республиканцев), причём не только из США. Весь Коллективный Запад пытался повлиять на несговорчивых республиканцев и их лидера. Специально для этого приезжал даже глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

Очевидно, количество перешло в качество, сработала наконец угроза полного разгрома Украины, в чём даже республиканцы, объективно говоря, не заинтересованы. Плюс подействовало обострение на Ближнем Востоке, апофеозом которого стала массированная атака Ирана на Израиль, тем более что демократы заблокировали все попытки оппонентов выделить помощь одному Израилю, дав понять, что или в пакете с Украиной, или никак.

Раскол среди республиканцев

Судя по итогам голосования, среди республиканцев назрел серьёзный раскол (101 конгрессмен проголосовал за законопроект, 112 — против), и это неприятный сюрприз для Трампа накануне партийного съезда, который официально должен сделать его лицом партии, выдвинув кандидатом в президенты. Партии, которую он, судя по всему, не очень-то контролирует.

Впрочем, это проблемы Трампа и тех наших экспертов, которые отчаянно продвигают в России уже не раз подвергавшийся сомнению нарратив о том, что Трамп — наш. Нас же должно интересовать, что дальше, как принятие этого документа отразится на ходе спецоперации.

Что именно передадут Украине

Президент США Джо Байден уже призвал Сенат (верхнюю палату) одобрить билль о помощи Украине в кратчайшие сроки, чтобы он мог подписать его и Вашингтон как можно скорее направил Киеву оружие. Можно не сомневаться, что сделано это будет до конца апреля.

Накануне сразу две газеты — The Washington Post и Politico — со ссылками на американских чиновников сообщили, что Пентагон уже сформировал новый масштабный пакет помощи Украине, который "готов к отправке". По словам чиновников, после принятия законопроекта "потребуется менее недели", чтобы часть оружия прибыла на Украину "за считаные дни". О каком именно оружии идёт речь, нигде не уточняется, но, как отмечает WP, скорее всего, в пакет точно войдут 155-мм снаряды и средства ПВО, на нехватку которых хронически жалуется украинское командование.

Партия военной помощи из США доставляется на Украину. Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Кроме того, известно, что законопроект предписывает президенту после его принятия "настолько быстро, насколько это практически осуществимо", поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. При этом, о ракетах какой дальности идёт речь, непонятно. Прошлой осенью Киев уже получил от Пентагона модель с дальностью 165 километров, которую тут же применил в Запорожской области.

Есть и другая модификация ATACMS — с дальностью 300 км. Впрочем, даже они вряд ли смогут сильно помочь ВСУ, как не смогли до этого Storm Shadow и Scalp. Это признают и в Киеве.

— Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, то это всё равно не компенсирует разницу в количестве вооружения, которое есть у Российской Федерации, — заявил прошлой осенью советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Спасёт ли ВСУ помощь США

Западные эксперты сходятся в том, что ВСУ не помогут уже ни дальнобойные ракеты, ни самолёты, ни что бы то ни было ещё. Россия сумела экономически приспособиться к новым условиям, и её военная промышленность способна достаточно долгое время производить необходимое для создания огневой мощи, превосходящей всё, что весь Коллективный Запад может дать Украине.

Но главная проблема Украины — вовсе не недостаток оружия, а недостаток людей. И если оружием Запад может снабжать ещё долго, то решить демографическую проблему быстро нереально. И нехватка людей ощущается уже сейчас, поэтому власти и вынуждены идти на крайне непопулярные меры по ужесточению мобилизации.

Продление агонии киевского режима

В сухом остатке: да, выделение Украине денег можно считать победой киевского режима в том плане, что это поможет продлить его агонию. Помочь переломить ход войны не сможет ничего, только растянуть время. Разумеется, ни на какое новое контрнаступление ВСУ не способны, их предел возможностей — окопаться, укрепить оборону и максимально замедлить продвижение Армии России. Всё это уже очевидно и предсказуемо.

Позиции противника в зоне СВО. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu

Предсказуемым было и то, что американские законодатели рано или поздно разродятся столь нужным Киеву законопроектом. Все споры тут велись лишь о том, когда именно это произойдёт. И если у кого-то были ещё сомнения, то их не должно остаться. Главное, что нужно понимать, — это то, что на Западе по-прежнему правит бал "партия войны", настроенная на её продолжение до конца и при любых условиях. Настроенная на "нанесение стратегического поражения" России.

Запад готов воевать с Россией везде

И это, надо понимать, касается не только Украины. Обратите внимание на формулировку "принято финансирование помощи Украине и другим сторонам в регионе, сражающимся с Россией". Это кому интересно? Странам Прибалтики? Грузии, Молдавии? Намёк на открытие "второго фронта" или что? Или просто демонстрация решимости бороться с Россией везде и всегда?

А ещё очень интересная формулировка накануне голосования прозвучала в анонсе парламентариев — "11,3 миллиарда долларов, внимание, на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". Речь может идти и о продлении террористических атак: беспилотниках над Чёрным морем, военной разведке, операциях под чужим флагом, экипажах ПВО Patriot, о лётчиках F-16, "бойцах РДК"*, как отмечает военкор Александр Коц. Открыто и не стесняясь нижняя палата американского Конгресса просит деньги на операции Вашингтона в украинском регионе, отмечает он.

Вчера мы все увидели, что в США нам противостоит двухпартийный (несмотря на усилия отдельных политиков, искренне считающих украинский конфликт и противостояние с Россией ненужным и даже опасным для Америки) консенсус наших экзистенциальных противников, которые не могут примириться с самим фактом нашего существования и готовы платить за долговременный конфликт. Впрочем, мы к нему готовы. Не хотелось бы только, чтобы он перерос в Третью мировую…

* РДК — запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Дмитрий Родионов