Соцработница обчистила инвалидов на 700 тысяч рублей в ставропольском интернате

В Ставропольском крае социальный работник обворовала инвалидов почти на 700 тысяч рублей. Женщина регулярно снимала деньги с карт пациентов интерната и тратила их на себя, сообщает SHOT.

В Ставропольском крае социальный работник обворовала инвалидов почти на 700 тысяч рублей. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, о краже крупных сумм сообщили 11 постояльцев психоневрологического интерната в городе Благодарном. Они должны были оплатить очередной месяц пребывания, но заметили, что на их пенсионных счетах не осталось средств. Инвалиды изначально оформили доверенность на социального работника учреждения Наталью Колчанову. Сотрудница интерната должна была оплачивать их проживание и приобретать необходимые товары для своих подопечных. В результате Колчанова просто присваивала все деньги себе.

Руководство интерната после жалоб постояльцев устроило серьёзный разговор с соцработником — та призналась в содеянном и пообещала всё вернуть. Однако через месяц опять взялась за старое и обворовала своих доверителей. Таким образом, женщина нанесла ущерб почти в 700 тысяч рублей. Пострадавшие обращались в разные учреждения, однако никто не мог завести уголовное дело из-за отсутствия доказательств. Тогда инвалиды обратились за помощью к активистам общественного движения "Народный фронт". Добровольцы направили по этому делу запросы в МВД и местную прокуратуру.

"У нас есть чеки, у нас есть подтверждающие документы, есть, где она осознаёт свою вину. Ну а в ответ у нас тишина. Хотя это инвалиды", — рассказала главный бухгалтер Благодарненского психоневрологического интерната Евгения Генералова.