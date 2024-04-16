Работники пункта выдачи Wildberries в Москве украли товаров на 1,5 млн
Два работника пункта выдачи товаров Wildberries попались на краже продукции на 1,5 миллиона рублей. Они забирали себе товары, от которых отказывались покупатели, пишет SHOT.
Двое 20-летних парней из Химок устроились на работу на ПВЗ на Волоколамском шоссе в начале года, за три с половиной месяца украли товара на 1,46 млн рублей. Оказалось, что Карен Х. и Кирилл М. забирали себе ценные вещи, от которых отказывались покупатели, а обратно на склады отправляли пустые коробки. Оба задержаны по статье "Кража, совершённая организованной группой". Им грозит до десяти лет колонии.
Тем временем в подмосковных Бронницах избрали меру пресечения в адрес руководителя и сотрудника одного из пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries, которые подозреваются в краже товаров на сумму свыше пяти миллионов рублей. Парни накупили в Сети подставных аккаунтов на торговой площадке и заказывали с них дорогие товары, преимущественно — квадрокоптеры, а также оригинальные сумки и куртки от популярных брендов (Tommy Hilfiger, Lacoste и прочих).
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