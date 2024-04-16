Работники пункта выдачи Wildberries в Москве украли товаров на 1,5 млн

Два работника пункта выдачи товаров Wildberries попались на краже продукции на 1,5 миллиона рублей. Они забирали себе товары, от которых отказывались покупатели, пишет SHOT .

Двое 20-летних парней из Химок устроились на работу на ПВЗ на Волоколамском шоссе в начале года, за три с половиной месяца украли товара на 1,46 млн рублей. Оказалось, что Карен Х. и Кирилл М. забирали себе ценные вещи, от которых отказывались покупатели, а обратно на склады отправляли пустые коробки. Оба задержаны по статье "Кража, совершённая организованной группой". Им грозит до десяти лет колонии.