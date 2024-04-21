Десятки школьников получили травмы при опрокидывании автобуса в Германии

На западе Германии, недалеко от города Ольпе, перевернулся автобус с детьми, из-за чего пострадали 27 школьников в возрасте 15–17 лет. Как пишет Bild, травмы также получил и водитель транспортного средства.

Детей везли из Марбурга в Англию. С ними были взрослые. Всё случилось на трассе А45, когда автобус вдруг выехал с дороги. Но почему именно случилась авария, пока неизвестно.

"Всего в результате аварии пострадали 27 подростков — четверо из них серьёзно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса (54 года) также получил лёгкие травмы", — сообщает Bild.

В общей сложности в транспортном средстве находилось 75 пассажиров. Тем, кому не нужна была помощь врачей, организовали обратный рейс в Марбург.