В Ленобласти десять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса

В Ленинградской области на трассе перевернулся автобус с 50 рабочими, направлявшийся в Усть-Лугу. В результате аварии пострадали десять пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"По предварительным данным, 21 апреля 2024 года около 13:30 на 249-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье автобус "Вольво", двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием", — указано в сообщении.

Автобус, который попал в аварию в Ленинградской области. Фото © Telegram / Петербургская полиция

В ведомстве добавили, что в момент ДТП в автобусе находилось около 50 человек. В результате аварии пострадали десять мужчин: двое находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести, а шестеро — в лёгком. В пресс-службе МВД пояснили, что водитель автобуса мог находиться за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.