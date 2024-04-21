Момент смертельного наезда гоночной машины на людей на Шри-Ланке попал на видео
NDTV: На Шри-Ланке машина влетела в толпу во время гонок, погибли семь человек
На Шри-Ланке автомобиль въехал в толпу зрителей во время гонок. Как передаёт NDTV, в результате аварии погибли семь человек.
Момент аварии на Шри-Ланке, где погибли 7 человек. Видео © Х / Chrysanthemums
По данным издания, инцидент произошёл на незащищённом участке трассы Фокс-Хилл. Сообщается, что также 21 человек пострадал в результате этого происшествия.
На разлетевшихся в Сети кадрах можно увидеть, как люди подбежали к перевернувшемуся на трассе автомобилю. Другие участники заезда объезжали его, однако один из них врезался в стоявшую на противоположной от перевёрнутой машины стороне проезжей части толпу.
Ранее LIfe.ru писал, что в Баварии произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. ДТП случилось утром 20 апреля на автобане A70 в округе Верхняя Франкония и было спровоцировано градом.
Х / Chrysanthemums