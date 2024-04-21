Момент смертельного наезда гоночной машины на людей на Шри-Ланке попал на видео

На Шри-Ланке автомобиль въехал в толпу зрителей во время гонок. Как передаёт NDTV, в результате аварии погибли семь человек.

Момент аварии на Шри-Ланке, где погибли 7 человек. Видео © Х / Chrysanthemums

По данным издания, инцидент произошёл на незащищённом участке трассы Фокс-Хилл. Сообщается, что также 21 человек пострадал в результате этого происшествия.

На разлетевшихся в Сети кадрах можно увидеть, как люди подбежали к перевернувшемуся на трассе автомобилю. Другие участники заезда объезжали его, однако один из них врезался в стоявшую на противоположной от перевёрнутой машины стороне проезжей части толпу.