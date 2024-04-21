У России есть возможность нанести "последний удар" по Украине перед выборами в Соединённых Штатах и Европе. Об этом пишет Global Times.

В материале говорится о том, что Москва обладает всеми необходимыми ресурсами в политическом, военном и экономическом плане для того, чтобы нанести по киевскому режиму "последний удар". Помимо этого, зарубежные журналисты отмечают, что такой вариант развития событий был бы не самым лучшим для некоторых западных политиков.

Автор статьи полагает, что подобное положение дел подорвало бы к ним доверие перед предстоящими в Соединённых Штатах и Европе выборами. По мнению экспертов Global Times, Западу было бы рационально использовать дипломатические усилия, чтобы не допустить этого.

"Если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать", — говорится в статье.