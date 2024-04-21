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21 апреля, 19:33

Две школьницы найдены мёртвыми в бане под Саратовом

СК возбудил дело после гибели двух школьниц в бане в Саратовской области

Тела двух 14-летних девочек найдены в бане в Саратовской области. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Всё произошло 21 апреля в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района. По предварительным данным, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с дровяной печью: из-за перекрытия дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода.

В результате происшествия погибли две находящиеся в бане девочки. Кто именно является виновником происшествия, пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Двух школьниц изнасиловали в сауне в Петрозаводске
Двух школьниц изнасиловали в сауне в Петрозаводске

Ранее пять человек, в том числе младенец и подросток, пострадали в результате возгорания сауны в Москве. Пожар произошёл на цокольном этаже частного 4-этажного таунхауса в Южном Бутове. В сауне загорелись вещи и мебель, площадь пожара составила 20 квадратов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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