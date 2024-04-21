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21 апреля, 20:18

"Русские выигрывают": В США заявили об огромных потерях НАТО на Украине

Профессор Миршаймер заявил, что НАТО понесла потери из-за ударов ВС РФ по ВСУ

Страны члены НАТО понесли потери в украинском конфликте из-за ударов российских войск по объектам ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский профессор Джон Миршаймер.

"Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе <…>, то русские выигрывают", — заявил эксперт.

По его словам, бойцы ВС РФ, безусловно, наносят серьёзный ущерб украинским войскам. Аналитик подчеркнул, что США и их европейские союзники по Североатлантическому альянсу фактически участвуют в боевых действиях, поэтому можно говорить о том, что Запад проигрывает также, как и киевский режим.

Профессор заявил, что практически каждая страна член НАТО предоставила помощь украинским властям, а крупные державы даже отправили своих военных для обучения украинцев и разведки. В то же время Миршаймер уточнил, что пока речь не идёт о крупных боевых подразделениях.

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Ранее Life.ru писал, что в США назвали Украине единственный способ завершить конфликт с Россией. По словам американского профессора, противостояние можно закончить путём разрыва связей между Вашингтоном и Киевом.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
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