"Русские выигрывают": В США заявили об огромных потерях НАТО на Украине

Страны — члены НАТО понесли потери в украинском конфликте из-за ударов российских войск по объектам ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский профессор Джон Миршаймер.

"Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе <…>, то русские выигрывают", — заявил эксперт.

По его словам, бойцы ВС РФ, безусловно, наносят серьёзный ущерб украинским войскам. Аналитик подчеркнул, что США и их европейские союзники по Североатлантическому альянсу фактически участвуют в боевых действиях, поэтому можно говорить о том, что Запад проигрывает также, как и киевский режим.

Профессор заявил, что практически каждая страна — член НАТО предоставила помощь украинским властям, а крупные державы даже отправили своих военных для обучения украинцев и разведки. В то же время Миршаймер уточнил, что пока речь не идёт о крупных боевых подразделениях.