Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять на Украину боевые подразделения

НАТО не собирается отправлять на Украину боевые подразделения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC, комментируя присутствие военных советников блока в Киеве.

"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах (в Киеве. — Прим. Life.ru), которые дают советы", — пояснил Столтенберг.

По его словам, поставки оружия Украине — это не благотворительность со стороны США и НАТО, а инвестиции в личную безопасность.