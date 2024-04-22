Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять на Украину боевые подразделения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / AP / Johanna Geron
НАТО не собирается отправлять на Украину боевые подразделения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC, комментируя присутствие военных советников блока в Киеве.
"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах (в Киеве. — Прим. Life.ru), которые дают советы", — пояснил Столтенберг.
По его словам, поставки оружия Украине — это не благотворительность со стороны США и НАТО, а инвестиции в личную безопасность.
Ранее стало известно, что Власти Соединённых Штатов размышляют над вероятной отправкой дополнительных военных советников в своё посольство на Украине. Сообщалось, что советники не будут принимать участия в боевых действиях, а будут консультировать украинцев.