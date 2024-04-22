Эксперт развеял мифы о тефлоне, которыми десятилетиями пугали россиян

Существует миф, что якобы тефлон может выделять вещества, оказывающие токсическое воздействие на организм, однако не существует научных подтверждений. То есть негативное влияние посуды с таким покрытием так и не установлено, рассказал в эфире радио Sputnik автор и ведущий программ "Живая еда" и "Чудо техники" Сергей Малозёмов.

По его словам, возникновение этих мифов связано с конкурентной борьбой между производителями. Страх людей только усиливается перед неизвестностью, касающейся всего "химического и технологичного". На самом же деле тефлоновое покрытие безопасно. Оно не выделяет ядов, ещё и позволяет использовать меньше масла при готовке.

Тефлон почти ни с чем не вступает в реакцию, поэтому на посуде не остаётся нагара, а к поверхности ничего не прилипает. Но есть ещё один миф. Якобы если такое покрытие царапается, тогда уж точно оно начинает выделять вредные вещества.

"Миф гласит, что, когда царапается покрытие, из-под него начинает что-то выделяться. Никаких подтверждений этому нет. Царапины просто ухудшают антипригарные свойства. Но сейчас появилась услуга по восстановлению тефлонового покрытия, то есть любимую сковородку не обязательно выбрасывать после пары-тройки лет службы, можно её отдать в компанию, которая счистит старое покрытие и нанесёт новое, которое будет достаточно долго служить", — пояснил Малозёмов.