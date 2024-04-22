"Напала с ножом": Мать шестерых детей из Сибири подозревают в причастности к убийству

В Новосибирской области 32-летнюю многодетную мать, ранее засветившуюся в ток-шоу, подозревают в причастности к убийству жителя села Кыштовка. В деле замешан и её 27-летний брат, он задержан, пишет kp.ru.

У женщины шестеро детей в возрасте от года до 14 лет. Она не работает, пьёт на пособия, рассказали изданию жители села. Более того, она часто меняла мужчин и при детях пыталась покончить с собой. В 2023 году она участвовала в шоу на федеральном канале, пытаясь вернуть 10-летнюю дочь из приёмной семьи. Это произошло, когда сибирячку посадили во второй раз в тюрьму. Девочка же просила оставить её с опекуном, но после шоу старший брат почти что за волосы утащил её домой. Опека же не нашла оснований забирать детей у матери.

Теперь же женщину подозревают в причастности к убийству жителя села Кыштовка. Следствие считает, что именно 27-летний брат сибирячки пырнул ножом знакомого. Однако местные жители считают, что в деле замешана и многодетная мать. По словам свидетелей, в момент убийства родственники будто бы находились под запрещёнными веществами.

"Они были с братом под какими-то веществами. Из-за чего произошёл конфликт, не знаю. На камерах видно, что они вышли из какой-то машины и почти тут же драка началась с прохожими. Они напали на парней с ножами, двое в больнице, один умер. Сейчас забрали только её брата. Её полиция вроде как прячет. Думают, что друзья убитого могут прийти мстить", — сообщила изданию местная жительница.

Издание сообщает, что убийство попало на камеры видеонаблюдения. На нём женщина бросается на мужчину, после чего раздаются крики: "Стой! Ты с ножом? Ты гонишь" — и ответ женским голосом: "Братан, я лезвие держу. Отпустите меня!"

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователь СК собирается обратиться с ходатайством в суд об избрании против подозреваемого меры пресечения.