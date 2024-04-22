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22 апреля, 01:34

Грозит отравлением: Россиянам объяснили, чем нельзя красить пасхальные яйца

Диетолог Соломатина: Окрашивание яиц красками и фломастерами опасно для здоровья

При покраске пасхальных яиц нельзя использовать фломастеры, маркеры и обычные краски для рисования, предупредила в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина. Ведь, кроме скорлупы, может окраситься белковая часть.

Поедание таких яиц может спровоцировать отравление химикатами из маркера или фломастера. И это не говоря об аллергии, которая может быть вызвана химическими соединениями. Безопаснее всего использовать пищевые краски.

"Сегодня можно услышать очень много страшилок на тему того, что в этих самых красителях ядовитая токсичная составляющая. Но это глупости, потому что товар, дошедший до продуктовой лавки магазина, прошёл несколько этапов тестирования, прежде чем оказаться в торговой точке", — сообщила Соломатина.

Если такая краска случайно попадёт в белок, продукт не испортится и его поедание не вызовет негативных последствий. Также Соломатина рассказала, как красить яйца по-старинке. Можно использовать луковую шелуху и свекольный сок. Перед помещением в отвар на яйце можно закрепить листок петрушки или другого съедобного растения, завернув в марлю. Тогда ещё получится и оригинальный красивый узор.

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Ранее шеф-повар рассказал, что лучше использовать натуральные красители, а не химические пакетики из магазинов при покраске яиц. Речь идёт об обычных овощах, ягодах и фруктах.

Обложка ©

Unsplash / Rasa Kasparaviciene

Анатолий Симоненко
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