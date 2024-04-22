"Ставьте задачу, я выполню": Герой России отметил роль мобилизованных в ходе СВО

"Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: "Ставьте задачу, я выполню". То есть это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, что у нас всё и получилось", — пояснил офицер.