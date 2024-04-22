"Ставьте задачу, я выполню": Герой России отметил роль мобилизованных в ходе СВО
Герой РФ Умаев заявил о важной роли мобилизованных в отражении контрнаступления
Мобилизованные военнослужащие должным образом проявили себя в ходе специальной военной операции на Украине и сыграли важную роль в отражении украинского контрнаступления. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев, все бойцы высоко мотивированы.
"Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: "Ставьте задачу, я выполню". То есть это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, что у нас всё и получилось", — пояснил офицер.
Ранее российский военнослужащий, старший лейтенант Джабраил Насыров, с помощью спутника спас целый батальон, который находился под обстрелом в районе посёлка Таволжанка, и спас жизни товарищам. Была передислокация, после которой практически сразу начался обстрел со стороны ВСУ. Бойцам "пришлось попотеть". Они запросили поддержку и в итоге подавили противника, поэтому жертв с нашей стороны удалось избежать.
VK / Минобороны РФ