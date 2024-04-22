Шольц считает, что эпоха ископаемого топлива заканчивается
Завершается эпоха ископаемого топлива, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стёре на открытии Ганноверской ярмарки — крупнейшей в мире промышленной выставки. Стенограмма его речи появилась на сайте правительства Германии.
"Конечно, всем нам ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — пояснил Шольц.
Вместе с тем он поблагодарил норвежскую сторону за поставки топлива Берлину и поблагодарил премьер-министра страны за разработку новых месторождений.
Напомним, что Германия потеряла из-за украинского конфликта более 200 миллиардов евро. По большей части это случилось из-за роста тарифов на электроэнергию. Это привело к снижению темпов роста в Германии на два с половиной процентных пункта, или на 100 миллиардов евро в 2022 году и на аналогичную величину в 2023-м и до сегодняшнего дня.
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