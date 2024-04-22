Шольц считает, что эпоха ископаемого топлива заканчивается

Завершается эпоха ископаемого топлива, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стёре на открытии Ганноверской ярмарки — крупнейшей в мире промышленной выставки. Стенограмма его речи появилась на сайте правительства Германии.

"Конечно, всем нам ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — пояснил Шольц.

Вместе с тем он поблагодарил норвежскую сторону за поставки топлива Берлину и поблагодарил премьер-министра страны за разработку новых месторождений.