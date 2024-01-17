Вице-канцлер ФРГ связал падение немецкой экономики с отказом от российского газа
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Немецкая экономика неконкурентоспособна без газа из РФ
Экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за отказа от газа из РФ. Обложка © Shutterstock
Отказавшись от российского газа, Германия загнала себя в трудную ситуацию, и теперь её экономика перестала быть конкурентоспособной. Об этом сказал вице-канцлер и глава партии "Зелёные" Роберт Хабек на заседании парламента.
"Германия действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Во-первых, в отличие от других стран, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, было очень выгодно", — отметил он.
По убеждению Хабека, ФРГ больше не сможет на равных соперничать с другими странами. Он обратил внимание, что в Германии увеличилась стоимость энергии, что ударило по бизнесу. А во-вторых, страна попала в сильную зависимость от экспортных поставок. Последний фактор очень зависит от мирового рынка, который сейчас нельзя назвать стабильным, сказал он.
Ранее Правительство Германии приняло решение не закупать у России энергоресурсы по оставшейся неповреждённой ветке газопровода "Северный поток – 2", а вместо этого приобретать их у США с большой наценкой. Берлин, по словам президента РФ Владимира Путина, пошёл на такой шаг не самостоятельно, а под давлением "вашингтонского обкома". Российский лидер подчеркнул, что для поставок газа в Германию достаточно лишь нажать на кнопку. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц упорно уверяет немцев, что это не Германия отказалась от российского газа, а "Путин перекрыл газовый кран".