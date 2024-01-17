Вице-канцлер ФРГ связал падение немецкой экономики с отказом от российского газа Вице-канцлер ФРГ Хабек: Немецкая экономика неконкурентоспособна без газа из РФ 17 января, 15:57 Экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за отказа от газа из РФ. Обложка © Shutterstock

Отказавшись от российского газа, Германия загнала себя в трудную ситуацию, и теперь её экономика перестала быть конкурентоспособной. Об этом сказал вице-канцлер и глава партии "Зелёные" Роберт Хабек на заседании парламента.

"Германия действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Во-первых, в отличие от других стран, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, было очень выгодно", — отметил он.

По убеждению Хабека, ФРГ больше не сможет на равных соперничать с другими странами. Он обратил внимание, что в Германии увеличилась стоимость энергии, что ударило по бизнесу. А во-вторых, страна попала в сильную зависимость от экспортных поставок. Последний фактор очень зависит от мирового рынка, который сейчас нельзя назвать стабильным, сказал он.

Авторы Татьяна Миссуми