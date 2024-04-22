В России создали систему защиты важных объектов от атак БПЛА

В России создали систему безопасности "Пятница", предназначенную для защиты важных объектов от атак дронов. Как рассказал РИА "Новости" разработчик Станислав, она будет представлена на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке.

В "Пятнице" соединилось всё лучшее из промышленности и кибербезопасности, что дало возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадках. Эта система может "закрыть" от дронов масштабные объекты, вплоть до промышленных предприятий.

"Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", — пояснил Станислав.

Любопытно, что название проекта было выбрано исходя из дня недели, когда он был придуман.