В 2023 году мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

Мировые траты на оборону побили исторический рекорд. Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в прошлом году они достигли отметки в 2,443 триллиона долларов.

В документе указано, что общие военные мировые расходы, которые увеличиваются уже девятый год подряд, составили 2,3% от ВВП всех стран мира. Наибольший рост этого показателя наблюдался в Европе, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что всего пять государств тратят на оборону 61% от этой суммы. Это Индия, Саудовская Аравия, Россия, КНР и Соединённые Штаты. Последние в прошлом году потратили 916 миллиардов долларов и стали лидерами в этой номинации, а находящийся на втором месте Китай потратил "всего" 296 миллиардов долларов.

В материале также сообщается, что в 2023 году российские власти потратили на эту статью расходов 109 миллиардов долларов. В SIPRI сообщили, что это на 57% больше, чем в 2014 году, однако подчеркнули, что предоставленные данные по военным затратам России могут быть не точны. Украина оказалась на восьмом месте с показателем 64,8 миллиарда долларов.