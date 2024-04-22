В 2023 году мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня
SIPRI: Мировые траты на оборону побили рекорд в 2023 году и достигли $2,443 трлн
Мировые траты на оборону побили исторический рекорд. Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в прошлом году они достигли отметки в 2,443 триллиона долларов.
В документе указано, что общие военные мировые расходы, которые увеличиваются уже девятый год подряд, составили 2,3% от ВВП всех стран мира. Наибольший рост этого показателя наблюдался в Европе, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке.
Стоит отметить, что всего пять государств тратят на оборону 61% от этой суммы. Это Индия, Саудовская Аравия, Россия, КНР и Соединённые Штаты. Последние в прошлом году потратили 916 миллиардов долларов и стали лидерами в этой номинации, а находящийся на втором месте Китай потратил "всего" 296 миллиардов долларов.
В материале также сообщается, что в 2023 году российские власти потратили на эту статью расходов 109 миллиардов долларов. В SIPRI сообщили, что это на 57% больше, чем в 2014 году, однако подчеркнули, что предоставленные данные по военным затратам России могут быть не точны. Украина оказалась на восьмом месте с показателем 64,8 миллиарда долларов.
Ранее Life.ru писал, что 20 апреля Нижняя палата американского парламента приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против.
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